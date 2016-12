Winterwandeltocht MFC Het Spectrum

BURDAARD - Op donderdag 29 december, tussen kerst en Oud & Nieuw, organiseert MFC Het Spectrum in Burdaard de tweede editie van haar Winterwandeltocht. In een hopelijk stralend witte omgeving is een tocht uitgezet van tien kilometer. De start is tussen 11.00 en 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De tocht brengt een verscheidenheid aan weidse uitzichten, de pracht van de Ee en een stralende omgeving. Ook is er een kleine theatrale omlijsting. Deelname kost vijf euro, dat is inclusief een kop warme chocolademelk. De wandeling start en eindigt in MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12 te Burdaard, na afloop staat er tegen een kleine vergoeding een winterse versnapering op het menu.