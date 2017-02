Pake en Beppe-actie bij Ruurd Wiersma Hûs

BURDAARD - Het Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard neemt weer deel aan de Pake & Beppe actie gedurende de voorjaarsvakantie. Die valt dit jaar vroeg. Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 februari is het museum geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Op vertoon van een Pake en Beppe of ander volwassen familielid zijn kinderen tot 12 jaar gratis welkom om een eigen meegebracht voorwerp naar keuze te beschilderen in de stijl van Ruurd. Er is ook weer een leuke quiz waarmee de kinderen een mooie kaart van Ruurd kunnen winnen.

Nog nooit geweest? Grijp je kans, het is leuk. En er zijn nog meer musea die meedoen: wel 33! Zie www.museum.frl