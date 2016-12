Lemster Mannenkoor 21 januari in Burdaard

BURDAARD - Op zaterdag 21 januari treedt het Lemster Mannenkoor op in mfc Het Spectrum te Burdaard. Het Lemster Mannenkoor, opgericht op 11 januari 1965, is een oecumenisch Christelijk mannenkoor met ongeveer 125 leden.

Eén van hun doelstellingen is het uitdragen van de Friese cultuur. Dat blijkt uit de fraaie Friese kostuums die de koorleden bij sommige optredens dragen en uit het repertoire dat wordt gezongen.



Het repertoire bestaat voor een deel uit Friese volksmuziek. Daarnaast zingen zij geestelijke muziek en algemeen klassieke muziek. Afhankelijk van het soort optreden gaat het koor gekleed in blauw kostuum of in een traditioneel Fries kostuum dat in Friesland gedragen werd rond 1860.

Het concert in Burdaard begint om 20.00 uur, de entree bedraagt € 12,50 en kaarten zijn vanaf twee weken van te voren te koop aan de balie van mfc Het Spectrum aan de Schoolstraat 12 te Burdaard.