Kindertheater Ithaka in Het Spectrum Burdaard

BURDAARD - Woensdag 18 januari om 14.30 uur komt verhalenvertelster Baukje Fennema naar het multifunctionele centrum Het Spectrum te Burdaard. Baukje vertelt twee verhalen speciaal voor basisschoolkinderen. Een aantal kinderen beelden het verhaal uit. Door goed samen te werken ontstaat er een unieke voorstelling.

Het eerste verhaal gaat over het Zonnekind. Vertelling over een grappig, maar vooral ondeugend kind dat een lesje moet leren. Het Zonnekind is erg onvoorzichtig en valt zomaar door de wolken heen. Ze zou met vader en moeder een reis maken, maar moeder Zon was zo heet en vader Maan was zo koud, dat ze op het uiterste puntje van de wolk was gaan zitten.

Na de pauze speelt Fennema de tweede voorstelling genaamd De Wolkenvrouwen. De Wolkenvrouwen hebben een vrije dag en besluiten om eens een kijkje te nemen op aarde. Als ze geland zijn, hebben ze het meteen naar de zin. Ze eten, drinken en leggen dan hun vleugels af om te zwemmen in het meer. Terwijl ze genieten van wat de aarde hun te bieden heeft, merken ze niet dat boer Bertus op hun lieflijke en blije stemgeluid is afgekomen. Hij staat aan de grond genageld, als hij de Wolkenvrouwen ziet. Hij heeft nog nooit zulke mooie vrouwen gezien.