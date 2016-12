Kerstevenement Ferwert: Alvestêdefair 2016

FERWERT - In navolging van het vorig jaar geïntroduceerde feest zal er op zaterdag 10 december van 17.00 tot 21.00 uur – onder het motto 'It giet oan!' - een Alvestêdefair worden georganiseerd op het sfeervolle plein het Vrijhof in Ferwert.

De Alvestêdefair is een unieke combinatie van een markt, muziek en attracties, geheel aangekleed in de sfeer van de Elfstedentocht. In de muziektent zullen afwisselend de bekende Friese zangeres Anneke Douma en dweilorkest De Wodkapel optreden. Er zijn leuke attracties zoals snertblikgooien, op de foto bij het bruggetje van Bartlehiem en een luchtkussen voor de kinderen. Voor de bezoekers zijn er diverse acties en uiteraard dient er afgestempeld te worden bij alle stempelposten! Bij de koek-en-zopie kraam kunt u terecht voor chocolademelk, glühwein of snert. De toegang is gratis.