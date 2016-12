Jeugd Ferwert in actie voor het goede doel

FERWERT - Twee weken geleden organiseerde de Jeugdadviesraad Ferwerderadiel een Pubquiz in samenwerking met jeugdsoos de Intro. De opbrengst was voor de Make a Wish Foundation.

Acht teams streden voor de eer om de slimste van de avond te worden. De pubquiz werd muzikaal omlijst door Sander Metz, de helft van de band 'Van geeft 'm'. Uiteindelijk werd 120 euro bij elkaar gebracht voor het goede doel.



Jeugdsoos de Intro is een van de leukste jeugdsozen van Friesland. De soos is elk weekend open. Erg bekend zijn de themafeesten die een aantal keren per jaar worden georganiseerd en vele bezoekers trekken.



De Jeugdadviesraad adviseert de gemeente Ferwerderadiel gevraagd en ongevraagd op het gebied van beleid wat jongeren aangaat. In het verleden werkten beide partijen al eerder samen om geld op te halen voor Kika.