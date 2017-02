Ierse avond Hallum

HALLUM - In Basics 37 Brasserie wordt zaterdag 25 februari van 18.00 tot 22.00 uur een Ierse Avond gehouden, die in het teken staat van traditionele Ierse muziek of liederen met een Keltische oorsprong.

GallimauFries treedt op. De muzikanten Freek Span, Ab Ebelties en Antoinette Wolters

gebruiken naast hun stem gitaar, trekzak, Ierse fluit, dwarsfluit, ukelele en cajun.

De betekenis van de bandnaam, 'allegaartje' in Gaelic, zegt iets over de verhalende muziek die ze spelen, van ingetogen Iers tot uitbundig Spaans, van een Frans of Nederlands lied uit 1750 tot een Deens instrumentaal nummer uit 1950. De hapjes uit de keuken zijn hier op aangepast en zullen ditmaal niet alleen typisch Iers zijn.

Iedereen is harte welkom, maar men moet zich wel aanmelden voor 24 februari,

via email info@bb37.nl of telefonisch 0518 - 432823. De deur is open vanaf 17.00 uur en het concert begint om 18.00 uur. De entree is € 17,50 per persoon inclusief de gerechten, exclusief de drankjes, er is geen pin-betaling mogelijk.