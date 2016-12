Familiefilm in Kerstvakantie

BURDAARD - Op tweede Kerstdag, maandagmiddag 26 december, wordt in Bios Burdaard in mfc Het Spectrum de familiefilm ‘Finding Dory’ vertoond.

Dory is een visje zonder geheugen dat nog wel beseft dat ze haar ouders kwijt is. Marlin en Nemo gaan haar helpen: het lijkt zoeken naar een naald in een hooiberg maar gelukkig krijgt Dory regelmatig herinneringsflitsen die haar verder helpen. De zoektocht verloopt niet zonder moeilijkheden, maar na heel wat avonturen komt een happy end toch in zicht. Een aandoenlijk visje, twee trouwe helpers, een gekke octopus, spannende avonturen en tenslotte de hartverwarmende hereniging met de ouders.

Een uitstekende combinatie van spanning, sensatie en sentiment. Bovendien zijn de beelden werkelijk prachtig en doen ze af en toe zelfs bijna realistisch aan. Kleuren schieten uit het beeld en de langeafstandsshots laten zien hoe ver Disney en Pixar inmiddels zijn met computeranimatie.

Maandagmiddag 26 dec. (2e Kerstdag) om 15.00 uur / Entree € 3,- / Nederlands gesproken. Kijkwijzer 6 jr. e.o. / Genre: animatie/avontuur / Speelduur 103 min.