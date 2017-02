Exposities vlas en schoolplaten

HOGEBEINTUM – In het vezoekerscentrum 'Terp Hegebeintum' aan de Pypedijk 4 in Hogebeintum zijn twee exposities te zien tot het eind van deze maand: Alles over vlas van Hein Sterk uit Ferwert tot dinsdag 28 februari en Schoolplaten van Burgemeester Wil van den Berg uit Ferwert, eveneens tot 28 februari.

Sinds 1975 verzamelt Hein Sterk alles wat met vlas en vlasteelt te maken heeft. Die interesse komt voort vanuit de historie. Zijn vader, grootvader en overgrootvader 'drie generaties' waren allen actief in de vlashandel. In de jaren zestig van de vorige eeuw liep de vlasteelt met name in Friesland sterk terug vanwege de opkomst van de kunstvezel. Het is jammer dat er in Friesland niet of nauwelijks meer vlas wordt geteeld want het is een prachtig gewas, ook op het land.

Nu in deze tijd weten veel jongeren vaak niet meer wat vlas is, en wat er van vlas gemaakt wordt zoals linnen van de vezel en lijnzaadolie van het zaad. Daarom is het ook interessant om het zo nu en dan te vertellen en te laten zien hoe het vroeger geteeld en bewerkt werd.

Schoolplaten

Burgemeester Wil van der Berg uit Ferwert toont voor de tweede keer een fijne greep uit zijn collectie schoolplaten. Het gaat om platen voor de vaderlandse geschiedenis van uitgeverij Wolters. Een schoolplaat of een plaat voor het aanschouwingsonderwijs werd gebruikt als illustratie bij de verhalen die de schoolmeester vertelde. Het aanschouwingsonderwijs was een leermethode die ontwikkeld is in de negentiende eeuw, waarbij lagereschoolkinderen door zien, horen, ruiken, tasten of voelen vertrouwd raakten met de dingen om hen heen. De platen werden gemaakt naar tekeningen, schilderijen of aquarellen en op linnen of karton geplakt.

De exposities zijn te bezichtigen tijdens openingsuren in het bezoekerscentrum 'Terp Hegebeintum' onderaan de terp.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 13.00 tot 17.00 uur en zon- en feestdagen 13.00 tot 17.00 uur