Bridget Jones op Ladies Night

BURDAARD - Zaterdag 1 april is er in Burdaard weer een Ladies Night met culinaire verrassingen en een hilarische film in MFC Het Spectrum. Twaalf jaar na het verschijnen van de laatste film in de Bridget Jones-reeks, keert de geliefde Britse (gespeeld door Renée Zellweger) terug naar het witte doek.

Haar dagboek is vervangen door een iPad, voicemails door emoji’s. Haar overtollige kilo’s is ze (voor nu) kwijt en ook heeft ze eindelijk een gerespecteerde baan als producer. Toch voelt Bridget Jones’s Baby als vanouds.

Er is na twee films zeker nog een verhaal te vertellen. Tegenwoordig is Bridget een stuk zelfverzekerder en succesvoller, soms nog even onhandig, maar dat Bridget Jones ook werkt in 2016 staat vast. De plot is dusdanig grappig dat het precies bij het personage van Bridget past. Daarnaast zet Renée Zellweger haar weer fantastisch neer. De grappen zijn treffend en actueel en het acteerwerk is in zowel de hoofd- als de bijrollen erg goed.

Door het combineren van oude en nieuwe elementen is Bridget Jones’s Baby een feest van herkenning en verfrissend tegelijkertijd. Aanvang 20.30 uur, entree: € 10,-