Zaterdag Expositie van kunstenaars en hobbyisten in Wierum

WIERUM - Onder het motto ‘Altyd Warber’ is er op zaterdag 18 februari een expositie van diverse kunstenaars/hobbyisten in de Museumkerk ‘Eben-Haëzer’ aan de Haadstrjitte 17 in Wierum.

Vanaf 10.00 tot 16.00 uur laten liefst dertien ‘gedreven’ mensen zien hoe ze hun hobby’s beoefenen. Ze geven demonstraties en exposeren veel werk of zaken uit hun verzameling.

Er wordt een breed scala aan “kunsten” vertoond

Zo is er een keramist met schalen, kannetjes, enzovoort die boeiend vertelt over de techniek. Dit geldt ook voor de man die uit speksteen prachtige beelden maakt. Er is een boekbindster die laat zien hoe je stukgelezen boeken weer prachtig opnieuw kan inbinden.

Ook heel nieuwsgierig: er wordt gehaakt aan een reuzendeken, waar verschillende haakclubs in Friesland en van ver daarbuiten aan meewerken om in het kader van ‘Leeuwarden culturele Hoofdstad 2018. Doel is een gigantische kunstzinnige deken te maken die in het Guinnesbook- of- records terecht komt en nooit meer overtroffen zal worden.

Er zijn twee hobbyisten die heel mooie voorwerpen van hout maken en prachtige verschillende houten autootjes.

Weer heel wat anders: een stoelbiezenmatter, maar deze keer niet de zo bekende en vertrouwde ouderwetse biezen zittingen, nee ze vlecht verbazend creatieve zittingen uit allerlei textiel materiaal waaronder zogenaamde ‘spijkerstof’.

Er is een bloemschikster die mooie bloemstukjes maakt en die voor een heel aantrekkelijke prijs gekocht kunnen worden. Er is een amateurschilder die zeer uiteenlopende genres exposeert en er worden prachtige ‘vogel-taarten’ gemaakt van bloemzaden en graan. De entree bedraagt € 2,50 , kinderen gratis.