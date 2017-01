Wandelmiddagen in Dongeradeel

OOSTERNIJKERK - In Dongeradeel is gestart met wandelmiddagen. Dit zijn middagen met een rustige wandeling van ongeveer één uur met halverwege een pauze.

Er wordt in twee groepen gewandeld zodat men in een passend tempo kunt wandelen. Na de wandeling is iedereen uitgenodigd in dorpshuis de Terp om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij slecht weer is er gelegenheid om binnen in beweging te zijn.

Deze middagen zijn geheel kosteloos zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Het project 'Mei elkoar ûnderweis' wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Dongeradeel, dorpshuis de Terp en Buurtzorg Nederland.

Het wandelproject is in principe voor ouderen en chronisch zieken met of zonder rollator maar ook rolstoelgebruikers kunnen meedoen. Iedere donderdagmiddag om 14.30 uur is de start in Dorpshuis de Terp, doktersfiif 22 in Oosternijkerk.

Men kan zich aanmelden bij team Buurtzorg Dongeradeel via tel nr: 06-2350 0926 of via het volgende e-mailadres: dongeradeel@buurtzorgnederland.com.

Ervaren verpleegkundigen en vrijwilligers lopen mee. Wie geen vervoer heeft kan dit aangeven, dan wordt er gezocht naar een oplossing. Mantelzorgers mogen natuurlijk ook meelopen. Ook stelt de organisatie de hulp van vrijwilligers zeer op prijs.