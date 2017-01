Tsead Bruinja nieuwe DongeraDichter

DOKKUM - In Dokkum vindt donderdag 26 januari weer de traditionele ‘Receptie voor het Gedicht’ plaats. Deze keer staat de receptie in het teken van het afscheid van DongeraSchrijver Dick van der Galiën en de installatie tot DongeraDichter van Tsead Bruinja.

Zowel Van der Galiën als Bruinja zullen als declamator voor het voetlicht treden. Ook zullen middelbare scholieren gedichten van eigen hand voordragen, Alle gesproken woord wordt omlijst met accordeonmuziek van Herman Peenstra. Een hapje en een drankje maken het geheel op smaak af.

De receptie, die plaatsvindt in de voormalige raadszaal van het Stadhuis op De Zijl in Dokkum, duurt van 17.00 tot 18.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 16.45 uur.