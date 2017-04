Themaprogramma gospelgroep 'The Freedomsingers'

ENGWIERUM - Gospelgroep 'The Freedomsingers' hebben het druk gehad met de repetities voor hun nieuwe themaprogramma 'Geloof en een hoop liefde'. Belangstellende kerken kunnen de groep boeken voor een vullen van een dienst.

Ssecretaris van de gospelgroep Jan van der Til vertelt: "We hebben een aantal nieuwe liederen ingestudeerd waarbij de inbreng van de leden bij de keuze van een aantal liederen en teksten bepalend is geweest. Bij Het instuderen hebben we suggesties en aanwijzingen gekregen van dramadocent Gooitzen Eenling, hij heeft ons geholpen om er een mooi geheel van te maken. In een combinatie van muziek, teksten (het verhaal van de drie bomen), gedichten en drama (dans en uitbeelding bij de muziek door twee jongeren) geeft het geheel een beeld van wat wij als groep over dit thema willen vertellen aan de toeschouwers. Onze boodschap is dat we geloven dat er ondanks alle ellende en narigheid in de wereld tekenen van hoop zijn die ons moed geven. Onze inspiratiebron daarbij is Gods liefde voor ons allen."

Dit programma is met name geschikt voor gemeenten die op zoek zijn naar een complete invulling van een kerkdienst. Voor informatie of boekingen kunt u contact opnemen met The Freedomsingers via het contactformulier op hun website.