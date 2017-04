Theater in MFA De Ynset Holwerd

HOLWERD - Op vrijdagavond 14 april aanstaande, aanvang 20.00 uur, speelt theatergroep Achmea Culpa in MFA De Ynset in Holwerd het ’kroegtheaterstuk’ Kredyt. Het is de opvolger van de succesvolle stukken Katarsis, Kredo en Krimp.

Het stuk is geschreven door Gerrit Breteler en geregisseerd door Rients Gratama. In de hoofdrollen spelen Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. Kaarten kosten € 18 euro via E-tickets en € 19,50 aan de kassa. Telefonisch reserveren kan via 0519-242456 tot en met donderdag 13 april.

Het Fries gesproken stuk vormt voor niet-Friestaligen nauwelijks een probleem. Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma weten met hun diverse karakters de actualiteit in al haar omvang ontzettend goed neer te zetten.

Treffende beelden van beroepen die onder vuur staan, of omstandigheden die de hedendaagse bedreigingen nauwelijks kunnen weerstaan. Ook de politiek, het geloof, de kunst en het Leger des Heils hebben aan invloed verloren.



Kredyt is een ijzersterke voorstelling door acteurs die met mimiek en acteervermogen tot de absolute top van het Friese theaterwezen behoren. Kijk die Gerrit Haaksma in de ogen en je smelt. Voel de kracht in het spel van Anke Bijlsma en je smelt weer. Het publiek speelt ook in deze vierde voorstelling van Achmea Culpa een opvallende rol.



Kijk voor meer info op www.mfa-holwerd.nl of www.achmeaculpa.nl.