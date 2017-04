Show North Frisian Percussion Corps

DOKKUM - Het North Frisian Percussion Corps (NFPC) uit Dokkum is een van de elf noordelijke topshowkorpsen die op zaterdag zaterdag 29 april op het sportcomplex van SWZ Boso in Sneek een voorproefje geeft van hun show, waarmee ze deze zomer gaan meedoen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade.

Dat prestigieuze muziekconcours wordt eens per vier jaar gehouden in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, thuisbasis van voetbalclub Roda JC. Elf korpsen uit Fryslan, Groningen en Drenthe doen mee aan het WMC. Ze zijn al de hele winter in training om optimaal te presteren in Kerkrade. Ook de komende maanden trainen de 550 muzikanten nog vele uren. De show- en marchingbands willen ook graag oefenen in competitievorm. Daarom organiseren ze gezamenlijk 'Take One', een evenement voor en door de korpsen waarbij het publiek de shows alvast kan bekijken.

Ook Het North Frisian Percussion Corps (NFPC) zal daar op het programma staan naast andere orkesten. De korpsen hopen op volle tribunes van het sportcomplex in Sneek. Hiermee kunnen ze ook de 'wedstrijdspanning’ simuleren.

Het Wereld Muziek Concours (WMC) wordt gezien als de Olympische spelen voor muziekverenigingen. 260 orkesten met gemiddeld zo’n 80 deelnemers uit 32 landen en 5 continenten strijden deze zomer om een plek aan de wereldtop van de blaasmuziek.