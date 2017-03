Rommelmarkt Ternaard

TERNAARD - Op zaterdag 25 maart organiseert brassband Euphonia van 9.00 - 13.00 uur een rommelmarkt op de Streng 2 in Ternaard. Naast de rommelmarkt worden er diverse spelletjes georganiseerd, is er een krabbelton voor de kinderen en kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig een praatje maken.

Hebt u nog spullen op de zolder liggen en wilt u deze kwijt? Op vrijdag 24 maart kunt u de spullen tussen 10.00 - 16.00 uur brengen op de Streng 2 in Ternaard. Bent u niet in de gelegenheid deze zelf te brengen, mail dan naar info@euphoniaternaard.nl of kijk even op www.euphoniaternaard.nl.