Quiltwerk in Doarpstsjerke Metslawier

METSLAWIER - Van 14 januari tot en met 26 februari worden in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier quilts geëxposeerd, gemaakt door quiltsters uit Dongeradeel. Textielkunst staat volop in de belangstelling en daarin neemt het quilten een bijzondere plaats in.

Op de voorgrond de werkstukken die te zien zijn in de tentoonstelling in Metslawier. De dames komen elke eerste vrijdagochtend van de maand samen in de ’Quiltkoffer’ in Dokkum, waar iedereen dan welkom is. Foto: Klaas Rozema

Quilts bestaan uit aaneen gestikte lapjes stof die zeer kunstig en kundig gemaakt worden door met diverse lapjes prachtige patronen te naaien. Het geheel, bestaande uit drie lagen, wordt uiteindelijk doorgepit (quilten).

De tentoonstelling bestaat uit traditionele quilts, applicatiequilts en kleine wandquiltjes. Hij is samengesteld door Jellie Jonker van 'De Quiltkoffer' uit Dokkum en Naenke Herbig uit Metslawier, quiltster en bestuurslid van de Doarpstsjerke in Metslawier.

Een groep quiltsters komen iedere eerste vrijdag van de maand bij elkaar in de zogenaamde Quilt-Bee, gehouden in De Quiltkoffer aan de Hoogstraat 30 in Dokkum. Van 10.00 tot 12.30 uur kunnen belangstellenden daar binnenlopen om samen te handwerken en/of elkaars werk te bekijken. Zes weken lang zullen ze nu hun creaties tentoon gaan stellen in de Doarpstsjerke van Metslawier. Een bijzondere tentoonstelling op een bijzondere locatie.



De kerk is de oudste van de twee kerkgebouwen in het dorp en wordt gebruikt als 'mienskipshûs'. Binnen en buiten heeft de kerk een aantal opvallende elementen. De preekstoel bijvoorbeeld. Deze dateert van de bouwtijd van de kerk, halverwege de achttiende eeuw. Het orgel is in 1985 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument. De herenbank tegen de oostzijde van het kerkschip, diverse grafzerken in het middenpad van de kerk en het rouwbord aan de noordwand van de kerk zijn het bekijken waard. Verder is de klok in de toren een opvallend item in de kerk, en de tekststeen boven de ingang van de kerk.

De quiltexpositie is te bekijken op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Vrije toegang.