Pronkstuk en tegeltjesproject in 't Fiskershúske

MODDERGAT - Museum ’t Fiskershúske in Moddergat viert het weekend van 8 en 9 april het nationale museumweekend. er zijn activiteiten voor volwassenen en kinderen en het museum zet de 'Keelknopen uit de negentiende eeuw' in het zonnetje.

De gouden trots van elke stoere visserman vormt het pronkstuk van het museum tijdens het Museumweekend: keelknopen uit de negentiende eeuw. Deze knopen sloten het wit linnen of rood wollen hemd bij de keel, volgens hetzelfde principe als manchetknopen.

Kinderen kunnen het museum ontdekken door een speurtocht. Voor kinderen en zéker ook voor volwassen is het 'tegeltjesproject' in het museum. Zolang als de visserswoningen in Moddergat staan, worden de binnenmuren bekleed met al dan niet beschilderde tegeltjes. In ’t Fiskershúske zijn fraaie exemplaren te bewonderen. Tijdens het museumweekend kan iedereen langskomen om ze te bekijken en wat meer over wandtegels te weten komen. De rondleiders vertellen de verhalen achter de tegels.

Vanaf het museumweekend kunnen bezoekers van alle leeftijden zelf een tegeltje beschilderen. Die wordt dan op een speciale wand in het museum geplaatst. De wand zal in de komende tijd tot een bijzonder tegeltableau uitgroeien. Dus heb je altijd al in een museum willen hangen, kom dan zaterdag 8 of zondag 9 april langs.

Op zaterdag is het museum geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is € 1,00.