Overdagkoor Dokkum zoekt nieuwe leden

DOKKUM - Het Overdagkoor locatie Dokkum dat in september vorig jaar van start is gegaan, bestaat momenteel uit vijfentwintig leden. Zowel bij de tenoren en bassen als bij de sopranen en alten zijn nieuwe leden welkom.

Het overdagkoor repeteert iedere dinsdagochtend met veel plezier en enthousiasme onder leiding van dirigent Meindert Bosklopper. Het repertoire bestaat uit onder andere canons, liederen uit operettes, popsongs en folksongs.



Zowel bij de tenoren en bassen als bij de sopranen en alten is er nog plaats. Wie eerst wil komen kijken, luisteren of een keer wil proberen, is van harte welkom.

De repetitieruimte van het Overdagkoor is tijdelijk verplaatst naar de Doopsgezinde Kerk aan de Legeweg 14 in Dokkum. Het Overdagkoor repeteerde aanvankelijk in de Waadwente. Door de lopende activiteiten daar, bleek er op dit moment geen geschikte repetitieruimte beschikbaar te zijn. Het koor kan terecht in de Doopsgezinde Kerk waar nu wekelijks op de dinsdagochtenden tussen 10.00 en 11.30 uur de repetities worden gehouden. Ook op deze locatie is iedereen van harte welkom om eens naar de klanken van het koor te luisteren.

Meer informatie over de Overdagkoren is te vinden op de website www.meindertbosklopper.nl - Overdagkoren.