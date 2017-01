Open avond Dokkum

DOKKUM - De afgelopen jaren worden er regelmatig koffieochtenden voor vrouwen gehouden in gemeentecentrum 'De Fontein' in Dokkum. Om ook mannen mee te laten genieten van deze bijzondere bijeenkomsten is er weer een Open Avond op

donderdag 16 februari in 'De Fontein' (ingang Fuldastraat) om 20.00 uur.





Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Evangelisatiecommissie PKN Dokkum/Aalsum/Wetsens. De spreker is Theo van den Heuvel. Hij gaf leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Ook is hij medeoprichter van de 4e Musketier, een christelijke mannenbeweging.

Theo van den Heuvel bracht zijn jeugd door in Dokkum, maar is op dit moment alweer enkele jaren voorganger van de Stadskerk VBG in Groningen. Hij zal spreken over het thema: 'Van Binnenuit', dit naar aanleiding van de Bergrede. Hoe staan wij in het leven, in deze wereld waar zoveel gebeurt? De toegang is gratis, er is wel een collecte om de onkosten te dekken.