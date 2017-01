Nieuwe tentoonstelling van Jan Kooistra in zijn galerie

DOKKUM - In de galerie van Jan Kooistra is een nieuwe tentoonstelling te bezichtigen van de recentste werken van kunstschilder Jan Kooistra.

Op het vertrouwde adres aan de Diepswal in Dokkum, waar de galerie al meer dan 35 jaar is gehuisvest, zijn nu de nieuwste olieverven te zien. Prachtige doeken, van de omgeving van Dokkum, de Friese Wouden en natuurlijk de Waddenzee...



Ook fraaie schilderwerken van landschappen met koeien, vaarten en in de verte een boerderij in lome zomerrust. Maar ook werken van de Waddenzee met de prachtig gepenseelde luchten en schepen zijn in de sfeervol ingerichte galerie te bewonderen.

Het adres is Diepswal 3, 9101 LA Dokkum. De galerie is geopend op vrijdag- en zaterdagmiddag. Een afspraak maken kan via 06 - 53 90 2008.