Muzikale lezing in Garnalenfabriek

MODDERGAT - Sinds vorig jaar wordt in Moddergat gewerkt aan het idee om van de voormalige Garnalenfabriek een locatie te maken voor debatten, lezingen, voorstellingen en concerten. Het doel is om een plek te worden waar cultuur, historie en natuur elkaar ontmoeten en tot inspiratie leiden.

Na al een aantal lezingen, theatervoorstellingen en excursies afgelopen jaar en een heftige bootcamp in de sneeuw op de dijk afgelopen zaterdag is het nu de beurt aan de volgende muzikale lezing:



Zondag 15 januari vertelt Clara Rullmann in een muzikale lezing (met piano) over haar belevenissen in een kindertehuis op Sumba (Indonesië). “Wat betreft het aantal keren dat ik naar Sumba ben gereisd raak ik de tel een beetje kwijt, en dat is alleen maar goed. Maar elke keer is het toch weer een hele sprong, en ook nu ben ik benieuwd wat de komende weken me gaan brengen….”

In deze lezing vertelt Clara Rullmann (toetsenist, arrangeur en vocal coach in Sint Annaparochie) over een kindertehuis op Sumba waar ze enkele maanden per jaar verblijft:

“De Stichting Save Our Sumba ondersteunt de bevolking van Sumba bij de opbouw naar een menswaardig en zelfstandig bestaan: Wij investeren in onderwijs, voorlichting, educatie en gezondheidszorg. Samenwerking, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en mondigheid zijn voor ons hierbij de uitgangspunten. We werken niet vanuit politieke, religieuze of economische belangen en respecteren de cultuur, adat (gebruiken) en religie op Sumba.”

De lezing wordt gecombineerd met pianomuziek.

Datum zondag 15 januari 2017

Garnalefabryk Moddergat

Vanaf 16.00 uur

Entree 10 euro p.p.

Op de nieuwe website www.garnalefabryk.nl en op facebook (Garnalefabryk) kunt u hierover meer info vinden.

Opgave voor de lezing:

Anke Bijlsma 06 41 60 58 98

info@garnalefabryk.nl