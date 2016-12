Met verhalen over kapitein Topf

Museum ’t Fiskershúske open in kerstvakantie

MODDERGAT - Museum 't Fiskershúske in Moddergat is in de kerstvakantie van 24 december tot en met 7 januari open, van 12.00 uur tot 16.00 uur open. In deze twee weken staat ’t Fiskershúske in het teken van het verhaal over Kapitein Topf. Met verschillende activiteiten voor jong en oud.

Op 24 december is de Kerstman te gast. Bezoekers kunnen met hem op de foto of naar een verhaal van hem luisteren.

Ook is er een filmmiddag op woensdag 4 januari. De film begint om 13.00 uur. Waarbij de kinderen voor €2,- een film (met het thema 'zee') kunnen kijken en een glas limonade krijgen.

Kapitein Topf

In het museum kunt u het verhaal van kapitein Topf beleven(waarvan het museum zijn grafsteen heeft). Kapitein Topf en zijn bemanningsleden stranden in 1847 op de Engelmansplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De kapitein en zijn bemanning werden gered door vissers uit Wierum en Moddergat. De rondleiders vertellen u het hele verhaal.

Voor de kinderen is er een speurtocht in het thema van kapitein Topf. Ook is er een knutselactiviteit voor de kinderen waar ze het schip van kapitein Topf maken.

’t Fiskershúske is de hele winter gesloten, maar dit jaar zijn wij voor het eerst open in de kerstvakantie. Meer informatie weten over de activiteiten of de openingstijden kunt u vinden op www.museummoddergat.nl