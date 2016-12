Lezing over iconen door kunsthistorica Karin Braamhorst

HANTUM - Kunsthistorica Karin Braamhorst geeft tijdens de Sneinrsrêst op 18 december in It Hûs fan de Dichter een presentatie over het geheim van iconen.

Een icoon is een beeld of een portret met een afbeelding van Christus, Maria, een heilige, een engel, of een Bijbelverhaal. Sommige iconen laten zich lezen als een stripverhaal over heiligen en wonderen, maar ze zijn niet altijd makkelijk te duiden. Deels omdat de iconen uit hun natuurlijke omgeving zijn gehaald en in musea terecht zijn gekomen, maar vooral omdat we de verhalen achter de voorstellingen niet kennen. Karin Braamhorst maakt u op 18 december wegwijs in de rijke cultuur van de iconentraditie.

Aan bod komen: legenden, geschiedenissen, heiligenlevens, begrippen, materialen en, niet te vergeten, een prachtige reeks afbeeldingen. De kunstgeschiedenis is voor Karin een schatkamer waarin pareltjes te vinden zijn die zij wil delen met de wereld. Haar verhalen en presentaties zijn persoonlijk; zij ontwikkelt al haar materiaal zelf. Als kunsthistorica onderzoekt Karin Braamhorst al jaren beelden en verhalen van kunstenaars en kunststromingen uit alle tijden. Www.karinbraamhorst.com

De Sneinrsrêst begint om 15.00 uur. De entree is tien euro. Locatie: It Hûs fan de Dichter, De Terpen 27 in Hantum. Graag reserveren 0519-222851 of via ithusfandedichter@akkebrouwer.nl