Lezing Douwe Draaisma over geheugen

DOKKUM - Op donderdag 9 februari van 19.30 tot 21.00 uur komt Douwe Draaisma in de bibliotheek van Dokkum een lezing geven over zijn nieuwste boek ‘Als mijn geheugen me niet bedriegt’.

Wat doet het met je herinneringen als je pas op oudere leeftijd te horen krijgt dat je een andere biologische vader hebt dan je altijd dacht? Wat gebeurt er in je geheugen als aan het licht komt dat je langere tijd bent bedrogen door een geliefde? Wat verandert er in je herinneringen aan een dierbare als later blijkt dat deze een ernstig delict heeft gepleegd?

Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat ze je niet alleen een andere toekomst geven, maar ook een ander verleden. De bekende schrijver en psycholoog Douwe Draaisma vertelt over wat al dat herschrijven en herzien betekent voor de betrouwbaarheid van onze herinneringen. En, of die betrouwbaarheid er eigenlijk wel toe doet. Kunnen herinneringen elkaar op verschillende momenten in je leven tegenspreken en toch beide waar zijn?

U kunt uw kaartje kopen bij de balie van de bibliotheek of via de website www.ontdekdebieb.nl. Leden van de bibliotheek betalen €10 euro en niet-leden €12,50 euro. U kunt deze lezing alleen bijwonen met een vooraf gekocht toegangskaart. Op de avond zelf is er geen kaartverkoop.