Kroegbaas en Freonen treedt op in Holwerd

HOLWERD - Zondag 18 december om 16.00 uur is er live-zang van de vierkoppige groep 'Kroegbaas en Freonen'. In september moest de groep helaas verstek laten gaan wegens ziekte, maar gelukkig komen ze op zondagmiddag 18 december toch naar Holwerd.

Vele hits van de jaren ’40 tot en met de jaren ’90 worden ten gehore gebracht, vaak als prachtig meerstemmig geheel. Meezingen en dansen mag.



Kroegbaas Jelle Auke Vrieswijk en de drie 'freonen' Marjan Fennema, Pytsje Steegstra-Wijtsma en Jitze Grijpstra zullen zorgen voor net zo'n sfeervolle middag in De Ynset als in 2015. E-tickets kunnen besteld worden via de website www.mfa-holwerd.nl, maar er kunnen ook kaarten worden gekocht aan de kassa.