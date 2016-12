Koffie-ochtend

DOKKUM - Woensdag 11 januari 2017 is er weer een koffieochtend voor vrouwen in het gemeentecentrum De Fontein in Dokkum.

De spreekster op deze ochtend is Jetty Nijveldt en het thema zal zijn: 'Waarmee laat jij je voeden?' De opzet is dat steeds meer vrouwen deze ochtenden gaan bezoeken om opgebouwd en bemoedigd te worden in hun geloof. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte om de onkosten te dekken. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 11.30 uur, de koffie staat klaar vanaf 9.00 uur. Er is geen kinderoppas aanwezig. Voor informatie: 0519-241413.