Het Noordelijk Vocaal Ensemble (NVE)

DOKKUM - Het Noordelijk Vocaal Ensemble, met als thuisbasis de stad Groningen, heeft in 2015 haar 30-jarige jubileum gevierd. Het koor staat bekend om haar eigenzinnig repertoire en voert werken uit die zelden te beluisteren zijn. Het koor staat onder leiding van de uit Leeuwarden afkomstige dirigent Leendert Runia.

Op zondag 5 februari om 15.30 uur in de St.Martinuskerk in Dokkum verrast het koor het publiek met werken van de Brit Herbert Howells (1892 – 1983) en de Amerikaan Eric Whitacre (* 1970). Naast het sfeervolle klankidioom van de meer gangbare werken van Whitacre, klinkt zijn dynamisch ontwaken van de regen in Cloudburst (The Broken Water-Jar) en vliegen de luisteraars in droom mee met Leonardo Dreams of His Flying Machine.

Van Howells wordt onder andere het Requiem uit 1936 ten gehore gebracht alsook een gebed om eeuwige rust voor de doden.

Het programma wordt ook uitgevoerd in Groningen en Assen. Namelijk zaterdag 4 februari om 16.00 uur in de Adventskerk in Assen en zondag 12 februari om 16.00 in de Salvatorkerk in Groningen.