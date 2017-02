Garnalefabryk krijgt educatieve functie

MODDERGAT - Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats laten zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen.

Daarvoor is er nu het Programma de Garnalefabryk opgesteld aan de hand van zes hoofdlijnen: kustvisserij, cultuur, geschiedenis, natuur, zilte teelt en waterveiligheid. Voor dit jaar zijn er zo’n dertig kleinschalige activiteiten geprogrammeerd op deze karakteristieke locatie bij de Waddendijk. Het is de bedoeling dat het Programma de Garnalefabryk werkt als een inspiratiebron in Noord-Friesland. Met die ambitie zijn er in 2021 er jaarlijks zo¹n 160 activiteiten voor 10.000 deelnemers.

Daarvoor zal ook De Garnalefabryk uitgebreid worden met een multifunctionele Werkplaats zodat er plaats is voor 150 gasten. Het programma, dat in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is gemaakt, richt zich zowel op de kustbewoners als op een nieuwe doelgroep, die van de natuur- en cultuurtoerist. Zo draagt het bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied.

Mobiel openluchttheater

Het jaar 2017 is al goed begonnen met een lezing, een bootcamp en een bijeenkomst voor Waddenzeebeheerders. Bedoeling is verder dat er een speciale visserijdag komt, en dat de Garnalefabryk een belangrijke plek is tijdens de Dag van het Wad op 25 juni. Ook de cultuurpoot loopt goed, vertelt Anke Bijlsma, projectleider namens PRW. "Er is veel belangstelling van artiesten en producenten om voorstellingen te geven op deze locatie. Het enthousiasme is echt groot. Daarnaast willen we met Programma de Garnalefabryk gastheer zijn voor Sense of Place."

Op het gebied van natuur wordt er onder meer ingestoken op excursies en educatieprogramma¹s voor scholen. Verder is de Garnalefabryk een uitvalsbasis voor interessante wadlooparrangementen. Ook het thema waterveiligheid geeft nieuwe mogelijkheden. Zo biedt de herinrichting van de Waddendijk kansen om het gebied geschikt te maken voor een mobiel openlucht theater met uitzicht op Werelderfgoed Waddenzee.

Het nieuwe programma van de Garnalefabryk is mogelijk gemaakt met kennis en financiële middelen van het Programma naar een Rijke Waddenzee.