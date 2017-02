Fotomiddag oud-Holwerd

HOLWERD - Jan van der Velde heeft door de jaren heen veel foto’s van 'oud-Holwerd' verzameld en wil deze graag met bezoekers delen op donderdag 16 februari in de Multifunctionele Accommodatie in Holwerd. Jan van der Velde neemt u mee terug in de tijd.

Het blijft niet alleen bij de presentatie van oude foto’s, er komt ook filmmateriaal voorbij van lang geleden. Bij elke foto weet Van der Velde het één en ander te vertellen. Er is gelegenheid om na afloop gezellig met elkaar na te praten. Mocht u nog oude foto’s of ander beeldmateriaal thuis hebben liggen, dan is het leuk om ze deze middag mee te nemen. De middag begint om 14.00 uur. De entree bedraagt € 5,-