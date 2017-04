Fietstocht Ternaard-Waaxens met thema Stinzenplanten

TERNAARD - Op zaterdag 15 april organiseert IVN Noordoost Friesland een leuke fietstocht van Ternaard naar Waaxens, waar stinzenplanten een belangrijke plaats innemen. Daarna via Hantum weer terug naar Ternaard.

Deelnemers zien en beleven de historie en unieke kenmerken van het landschap. Denk daarbij aan de Ternaarder bostulp, de Slaperdijk welke is aangelegd in de 16e eeuw en de oude Holwerderweg. Onderweg zal gids Jan de Vries enkele wetenswaardigheden vertellen over deze prachtige historische omgeving.

Aanvang 14.00 uur bij de Grutte Tsjerke in Ternaard, Tsjerkestrjitte 1. Het eindpunt is bij dorpshuis Tunawerth, waar de jaarvergadering uitsluitend voor IVN leden zal plaatsvinden. Deelname is gratis voor leden, niet-leden betalen € 3,00.