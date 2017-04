CNV Vakmensen: “Uitspraak is overwinning voor stakingsrecht”

Dokkumer stakers krijgen herberekening van ww-uitkering

DOKKUM - Ex-werknemers van de voormalige vangrailproducent Prins Dokkum krijgen alsnog een herberekening van hun WW-uitkering. Dat blijkt vandaag uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. “Een belangrijke uitspraak, allereerst voor de ex-werknemers van Prins Dokkum. Maar breder gezien is het ook een overwinning voor het stakingsrecht in Nederland. Je hoeft als werknemer niet meer bang te zijn dat staken gevolgen kan hebben voor je WW-uitkering”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen.

De kwestie dateert al van 2013. Ruim 30 werknemers van Prins Dokkum verzetten zich heftig tegen de – in hun ogen onrechtvaardige – sluiting van hun fabriek. Ze kregen daarbij steun van CNV Vakmensen en ook veel sympathie van het publiek en de lokale politiek. De staking duurde in totaal veertien volle dagen maar de sluiting van de fabriek kon niet worden voorkomen. De werknemers zaten daarna met een dubbele kater: ze waren niet alleen hun baan kwijt, maar kregen ook nog eens een lagere WW-uitkering.

De WW-uitkering wordt altijd gebaseerd op het zogenaamde ‘dagloon’. Vanwege de stakingsdagen, waarover de werknemers geen loon kregen, kwam het UWV op een lager dagloon uit. Met als gevolg een lagere WW-uitkering.

Nieuwe berekening

CNV Vakmensen zette de kwestie op de agenda, onder meer in een brief aan de Tweede Kamer en ook met een procedure bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Die gaf een duidelijk oordeel: het feit dat werknemers bij een staking risico lopen op een lagere WW-uitkering, zou hen ervan kunnen weerhouden om mee te doen aan een staking. Daarmee worden zij (indirect) beperkt in hun stakingsrecht. Volgens de CRvB is dat in strijd met het Europees Sociaal Handvest.

Voor wat betreft de ex-werknemers van Prins Dokkum vindt de CRvB het niet terecht dat zij een lagere WW-uitkering hebben gekregen (op basis van een te laag vastgesteld dagloon). Het UWV moet daarom een nieuwe berekening uitvoeren, ten gunste van de werknemers.

Overwinning

“Dit is een klinkende overwinning voor werknemers die opkomen voor hun rechten. Met de uitspraak van vandaag is de positie van actievoerende werknemers flink versterkt”, vindt Fortuin.