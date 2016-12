De Palingsound komt naar Dokkum

DOKKUM - Zaterdag 17 december komt de Volendamse band Monamour naar Theater Sense in Dokkum. Hun nieuwe show heet ‘50 jaar Palingsound Deel 2’.

De Palingsound is al ruim 50 jaar een begrip in Nederland. In 2014 is The Monamour Band- met in de gelederen BZN drummer Jack Veerman – het theater ingedoken om het geheim van het kleine vissersdorp te ontrafelen. Van The Cats en BZN tot Jan Smit en Nick en Simon. Hele generaties groeiden op met muziek van Volendamse bodem.



Na het grote succes en de volle zalen in 2014 en 2015 komt nu de show 50 jaar Palingsound deel 2 eraan. Het is een compleet nieuwe show want de Palingsound blijkt een onuitputtelijke bron met vele hits, en er zijn nog veel meer mooie verhalen te vertellen.

Het decor in volledig Volendamse stijl zorgen ervoor dat het publiek direct het verhaal wordt ingezogen.



Het betreft een sta en zit concert. De deuren gaan open om 20.30 uur.