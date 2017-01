Concert Flauto Nuovo

Flauto Nuevo. (Ingezonden foto)

FOUDGUM - Op zaterdag 21 januari organiseert Stichting Flauto Nuovo Friesland het concert Rondeau with a melody lost. De première van 'Rondeau with a melody lost' is gecomponeerd voor Topopleiding Flauto Nuovo door Karel van Steenhoven met filmbeelden van Evert van den Berg. Dinie Goedhart, Anneke Hoekman en Stella Boggia verlenen hun medewerking. Het geheel wordt uitgevoerd door Topopleiding Flauto Nuovo en het Goedhout Ensemble onder leiding van Stella Boggia.

Mariakerk, Foudgum, 19.30 tot 20.30 uur. Toegang: collecte.