Collectanten gezocht voor Vluchtelingenwerk ZOA

DOKKUM - Vluchtelingenwerk ZOA organiseert ook dit jaar weer de jaarlijkse landelijke collecte in de periode van 19 tot en met 27 maart, ook in Dokkum en Aalsum. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan mensen die getroffen worden door natuurrampen en gewapende conflicten.

In Dokkum en Aalsum zijn nog een aantal collectanten nodig om de opengevallen plaatsen weer in te vullen. Wanneer u ook van mening bent dat deze slachtoffers ter plaatse geholpen moeten worden en u kunt hier in bovengenoemde periode twee uurtjes voor vrij maken dan kunt u contact opnemen met de coördinator voor Dokkum/Aalsum: Geke Sijtsma – Raap, Gebr. Woudsmastraat 20 te Dokkum, 0519 – 295561.

Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richt men zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarbij richt men zich op zowel noodhulp als wederopbouw.