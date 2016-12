'Beleef Kerst in de Bonifatiuskapel'

DOKKUM - In Dokkum wordt dit jaar voor de eerste keer een geheel nieuwe kerstactiviteit georganiseerd. Heel veel mensen gaan op Eerste Kerstdag ’s ochtends naar een kerk toe, en horen daar het verhaal van Jozef en Maria, en de geboorte van het kindje Jezus. Maar wat nou als je geen kerkganger bent?

Natuurlijk is iedereen van harte welkom in de kerken, maar als je daar normaal nooit naartoe gaat, dan is de drempel vaak toch net even te groot. Het I.E.C. in Dokkum organiseert daarom voor iedereen die toch iets leuks op Eerste Kerstdag wil doen een speciale kerstbeleving in de Bonifatiuskapel.

Hier zal in gepaste sfeer een levende kerststal zijn te vinden, compleet met schapen, kippen, geiten, en zelfs ook nog eens een grote kameel. Ook zullen Jozef en Maria met het kindje Jezus aanwezig zijn. Daarnaast zullen er hele mooie kerstverhalen worden verteld, lopen er herders door de kapel, zullen er lekkere kerstmeezingers worden gespeeld door een gelegenheidscombo, is er een knutselruimte waar kinderen een leuke kerstsurprise kunnen knutselen, en er is verzorging van de inwendige mens in de Bonifatiuskapel, waar koffie, thee, chocolademelk en zelfs glühwein verkrijgbaar is.

'Beleef Kerst in de Bonifatiuskapel' is doorlopend toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur, en de toegang is geheel gratis.