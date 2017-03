Alice Springs op Sint Patrick's Day

HOLWERD - Zaterdag 25 maart is in MFA De Ynset de tweede editie plaats van Saint Patrick’s Day, de Holwerder variant op het grootse Ierse volkfeest. Hoofdact is Alice Springs.

Alice Springs is momenteel een van de acts van Nederland en België. Ze stonden al samen op het podium met onder Miss Montreal, Kensington en Di-RECT. Met gitaar, banjo, viool, bas, trekzak, drumstel en songs van bijvoorbeeld The Dubliners, Flogging Molly, The Pogues en Will and the People zorgt Alice Springs voor een onvergetelijke Ierse avond.

De aanvang is 21.00 uur. Kaarten via E-tickets of aan de kassa. Kijk voor meer info op www.mfa-holwerd.nl of op facebook onder “Activiteiten MFA Holwerd”.