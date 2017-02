Activiteitenweek voor kinderen in ’t Fiskershúske

MODDERGAT - Museum ’t Fiskershúske in Moddergat gaat open tijdens de activiteitenweek ‘help pake en beppe de vakantie door’. Er is gratis toegang voor kinderen en er zijn gratis activiteiten.

Van 20 tot en met 24 februari zijn kinderen met ouders of grootouders van harte welkom Er worden leuke en leerzame activiteiten aangeboden. De bijzondere activiteitenweek wordt al jaren georganiseerd door de Museumfederatie. Meer dan dertig musea doen hier aan mee.

Wat is er te doen? Je kunt een speurtocht houden door de vissershuisjes of tegeltjes beschilderen. Op donderdag 23 februari is er gedurende de hele dag een ‘Knopenworkshop’.

De speurtocht en het tegeltjes beschilderen is ook van 25 februari tot en met 4 maart, omdat de voorjaarsvakantie in midden/zuid Nederland dan is. Helaas is er dan geen gratis toegang meer.



Op www.museummoddergat.nl staat het programma per dag uitgewerkt. Ook andere informatie is hier te vinden. Het museum is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.