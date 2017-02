Kinderen gratis toegang in Museum Dokkum

Activiteiten Museum Dokkum voorjaarsvakantie

DOKKUM - In de voorjaarsvakantie (van 20 tot 24 februari) is de activiteitenweek ‘Help pake en beppe de vakantie door’ in Museum Dokkum. Kinderen hebben deze dagen gratis toegang op vertoon van pake en beppe (of andere volwassene). Er zijn leuke gratis activiteiten te doen voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Kom meer te weten over het museum. Een tablet ligt klaar met een leuke speurtocht.

In het museum is een expositie over de Waag van Dokkum. Doe leuke ‘waag en weeg-experimenten’.



Ook is een honderden jaren oude klok in de expositie die weer werkt. Draai jij het gewicht weer omhoog? Iedereen krijgt een kaart van Dokkum uit 1616. Deze kun je mooi inkleuren en onderzoeken op schatten. Het is namelijk een echte schatkaart en de schat ligt ergens in Dokkum begraven. Ga na het bezoek meteen op zoek.



Meer weten over deze activiteiten? Of zoek je informatie over het museum? Ga naar www.museumdokkum.nl. Het museum is open van 10.00 tot 17.00 uur.