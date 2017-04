Spectaculaire nieuwe startplaats midden in centrum

Aanmelding Dokkumer grachtzwemmen geopend

DOKKUM - Sinds vorige week kunnen deelnemers zich inschrijven om op zondag 10 september, tijdens de Admiraliteitsdagen, in de grachten van Dokkum te zwemmen. Ze kunnen zich inschrijven voor twee afstanden: 500 meter of de nautische mijl (1852 meter). Inschrijven kan op www.dokkumergrachtzwemmen.nl.

De gehele opbrengst van het evenement gaat naar de stichting Semmy. De stichting heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.

Tijdens de tocht ‘De Nautische Mijl van Dokkum’ zwemmen de deelnemers een nautische mijl, 1852 meter, om het noordelijke deel van de eeuwenoude Dokkumer bolwerken.

Op dezelfde dag is er onder de noemer ‘Het Keerpunt van Dokkum’ een tocht van 500 meter in de gracht waar gekeerd wordt tijdens de Elfstedentocht.

Aan beide evenementen mogen recreatieve deelnemers meedoen. Wedstrijdzwemmers kunnen De Nautische Mijl ook als officiële wedstrijd zwemmen. De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) heeft De Nautische Mijl opgenomen in de NOWW, de kalender voor open water zwemwedstrijden.

Nieuwe startplaats

De tocht start dit jaar bij het Hellinghuis. Peter Horsthuis, voorzitter van zwemvereniging De Granaet: "We zijn heel blij met dit nieuwe startpunt. Nu zwemmen ook de deelnemers van de 500 meter midden in het centrum van Dokkum. En met deze nieuwe startplaats zijn alle zwemmers ook beter zichtbaar voor het publiek. Dat geeft nog meer allure aan de evenementen. Daarnaast is er ook een praktische reden, bij het Hellinghuis zijn er betere faciliteiten voor de deelnemers. Deze locatie hebben we ook voor de komende jaren kunnen vastleggen".

Stichting Semmy

De gehele opbrengst van dit evenement, inkomsten van verkochte goodies, collectes, inschrijfgeld, donaties van bedrijven en deelnemers die zich hebben laten sponseren gaat naar het goede doel: de stichting Semmy. Hersenstamkanker (DIPG/ponsglioom) is relatief zeldzaam. Deze zeldzaamheid zorgt ervoor dat het voor de farmaceutische industrie niet interessant is om wetenschappelijk onderzoek te steunen. Daarom haalt Stichting Semmy geld hiervoor op. Mensen die wel de stichting willen steunen, maar niet zelf het water in willen of kunnen, kunnen een deelnemer sponsoren of via de doneerknop op www.dokkumergrachtzwemmen.nl een steentje bijdragen.

Groot succes

Zwemvereniging De Granaet en Lionsclub Dokkum-Bonifatius organiseren voor de derde keer het grachtzwemmen in Dokkum. Martijn Möllers, lid van Lionsclub Dokkum-Bonifatius: "Vorig jaar deden in totaal 137 mensen mee aan het grachtzwemmen."