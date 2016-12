Zevende Open Poppodium in De Westereen

DE WESTEREEN - Doarpsbelang De Westereen organiseert ook dit jaar weer een open poppodium. Het open poppodium zal plaatsvinden op zaterdag 17 december om 19.30 uur in it Badhûs te De Westereen, voor regionale talenten. De toegang is gratis.

Dit jaar op een nieuwe locatie, voorheen vond dit namelijk plaats in café De Hossebos, maar omdat er nu het nieuwe Badhûs is gevestigd in het MFA De Hege Seis, is er hiervoor gekozen. Een ruimte voor de gemeenschap waar nu allerlei activiteiten worden gehouden en zo dus nu ook het open poppodium. Het Doarpsbelang is dan ook verheugd dat er dit jaar een stichtingbestuur Badhûs is gekomen. Dit bestuur zet zich in, met ondersteuning van vrijwilligers, om er allemaal activiteiten te organiseren.



In de vorige edities is wel gebleken dat er vele muzikale talenten zitten in de regio en vooral in De Westereen. Dit evenement geeft dan ook de gelegenheid om hun talent te vertonen maar vooral om te laten horen aan het publiek. Voor de nieuwelingen een grote stap om dit te doen, maar dit open poppodium is hier eigenlijk ook voor bedoeld.



Dat er belangstelling is bleek wel uit het aantal aanmeldingen, ook van artiesten die nog niet eerder hebben meegedaan. Er moest dan ook al snel een besluit worden gemaakt dat deelname niet meer mogelijk was. Anders zouden teveel mensen gaan optreden en maar een klein aantal nummers ten gehore kunnen brengen en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is voor het Doarpsbelang wel een motivatie om dit leuke evenement jaarlijks te organiseren in december.