Zangeres Lenny Kuhr in Readtsjerkje

READTSJERK – Zangeres Lenny Kuhr treedt zondag 26 maart om 15.00 uur op in het Readtsjerkje met haar programma 'Gekust door de eeuwigheid'.

Lenny Kuhr vertelt een muzikaal verhaal, haar verhaal. Een verhaal dat zich in de programma’s die ze sinds 2003, hersteld na zeven jaar stemverlies en het geleidelijke herstel daarvan, steeds verder ontwikkelde. Hoe ga je om met verlies en hoe kan je zo’n verlies omzetten in winst. Voortdurend deelde ze haar voortschrijdend inzicht met haar publiek. In september vorig jaar verscheen haar boek 'Gekust door de eeuwigheid', waarin ze de materie die altijd al in haar liedjes weerklonk verder uitdiepte.

Gekust door de eeuwigheid is een vitaal, bewogen, spiritueel, actueel en emotioneel programma. Als geen ander weet Lenny met haar présence, haar verhalen en haar muziek haar publiek diep te raken. Een voorstelling die verrast, ontroert, inspireert en die je leven een verrassende wending kan geven.

De kaartverkoop (€ 15,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje, aan de Kerkweg 17 in Readtsjerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd.