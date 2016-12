Wiltsje fan Peazens treedt op

READTSJERK - Folksgroep Wiltsje fan Peazens treedt zondagmiddag 22 januari 2017 op in het Roodkerkje in Readtsjerk, aanvang 15.00 uur.

Wiltsje fan Peazens bestaat uit drie folksmuzikanten. Ze hebben zich vernoemd naar een vissersman die voorkomt in een jeugdboek van Abe Brouwer. Wiltsje fan Peazens blijkt echt te hebben bestaan, net als verschillende andere figuren uit het boek. Waarom de drie mannen zich naar deze persoon hebben vernoemd, komt misschien wel in de voorstelling naar voren, want de mannen zingen niet alleen, maar er is ook heel wat te vertellen.

De groep Wiltsje fan Peazens bestaat nu al zo lang dat de mannen niet eens meer precies weten wanneer ze zijn begonnen. Maar het is waarschijnlijk wel langer dan dertig jaar geleden. Eerst bleven de optredens beperkt tot een paar nummertjes tijdens de pauze bij openluchtvoorstellingen in Jorwert en in het café. Maar er kwam langzamerhand steeds meer belangstelling voor hun muziek.

De groep brengt meestal eigen nummers, geschreven door de zanger/vioolspeler Hylke Tromp. De andere twee muzikanten zijn zanger/gitarist Jan Willem Bleijswijk en accordeonspeler Joop de Jong. Wiltsje fan Peazens gebruikt geen microfoons of andere elektrische hulpmiddelen.



De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje.

Adres Roodkerkje: Kerkweg 17 te Roodkerk. "Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!"