Twarres in Kloosterkapel Sibrandahûs

SIBRANDAHÛS – Met een concert van de bekende formatie Twarres wordt op zondagmiddag 23 april het culturele seizoen 2016-2017 van Kloosterkapel Sibrandahûs afgesloten.

Het optreden van Mirjam Timmer (zang, gitaar), Kristian Dijkstra (zang, percussie), die muzikaal ondersteund worden door Pepijn van der Burgt (gitaar, zang) en Robin van Baaren (basgitaar), is een must voor de liefhebbers van intense, gevoelige en sfeervolle popsongs.

De oorsprong van Twarres ligt in Wergea, waar een jonge singer-songwriter Mirjam Timmer in 1999 – ze was pas 16 - het liedje 'Wêr Bisto' schreef. Samen met haar even oude zingende buurjongen Johan van der Veen scoorde ze er een megahit mee.

Helaas moest Johan vanwege een ernstige chronische ziekte afscheid nemen van het podium. Na hun laatste concert eind 2003 ging Mirjam solo verder onder de artiestennaam MIR. Na een lange zoektocht heeft Mirjam in Kristian Dijkstra de perfecte vervanger van Johan gevonden voor de 'echte' Twarres sound. Het concert van Twarres in de Kloosterkapel Sibrandahûs begint om ‘s middags half vier. De zaal gaat open om drie uur.

Kaarten verkrijgbaar aan de deur. Er is geen voorverkoop.

Voor meer informatie zie: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl