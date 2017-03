Stichting Fryslân 58 - Second Chance ontvangt € 15.000 van het oranjefonds



DAMWALD - Stichting Fryslân 58 Second Chance ontvangt een bijdrage van € 15.000,00 van het Oranjefonds voor het starten van een kringloopwinkel in Damwâld.

Second Chance is een onderdeel van Stichting Fryslan 58. De Stichting is in 2013 door Geert en Klaske van der Woude opgericht om armoede in Fryslân te bestrijden. Stichting Fryslan 58 Second Chance zet zich daarnaast ook in om mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt te helpen door een werk ervaringsplek te bieden. Ook mensen zijn die een goede dagbesteding nodig hebben, kunnen bij hen terecht.



De afgelopen periode is er hard gewerkt in de kringloopwinkel Second Chance aan een optimale uitstraling. Door de subsidie van het Oranje Fonds, een stichting die sociale initiatieven ondersteunt, is de winkel nu voorzien van vloerbedekking, een brede trap naar de eerste etage, inboedel voor het restaurant (ontmoetingsruimte), een goede lichtvoorziening en stellingen.



Vanaf maart zal er in de ontmoetingsruimte van Second Chance iedere tweedede woensdag van de maand een heerlijk diner worden geserveerd. Bent je alleenstaand, heb je geen zin om te koken of zijn er andere belemmeringen dan ben je welkom te komen eten bij Second Chance.



Ontmoet nieuwe mensen. Op 8 maart is de eerste gelegenheid, aanvang 19.00 uur. Opgave is verplicht en kan tot 4 maart. Aanmelden via 0511-401203 of info@fryslan58.nl.

De winkel is gevestigd in Damwâld, aan de Moarrewei 13. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.