RTV NOF op zoek naar radiotalent

DE WESTEREEN - Streekomroep RTV NOF is op zoek naar talent op het gebied van techniek, redactie, presentatie. Ervaring is niet vereist maar enthousiasme wel, collega's helpen je op weg binnen alle onderdelen van de omroep. Alle werkzaamheden voor RTV NOF zijn geheel vrijwillig.

"Ben je geïnteresseerd in media en wil je vlot aan de slag? Dan komen de omroep graag in contact met jou," aldus voorzitter Herman de Hoop. Een e-mail naar vacatures@rtvof.nl volstaat. "Mensen die serieus bij RTV NOF aan de slag willen als vrijwilliger nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek in onze studio in De Westereen."

Al jaren is RTV NOF een springplank voor mensen die in de media aan de slag willen. De lokale omroep is een perfecte plaats om ervaring op te doen.

"Momenteel zoeken we vooral mensen die in het weekend het nieuws- en/of sportprogramma willen presenteren en door de week willen voorbereiden", zegt de programmaleiding. "Ook webredacteuren en mensen die video-items willen filmen en monteren zijn van harte welkom."