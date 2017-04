Passion in 2018 ook in Feanwâlden

FEANWALDEN - Stichting in oprichting ‘PassionFeanwâlden2018’ zal in navolging van de landelijke Passion die dit jaar op 13 april 2017 in Leeuwarden plaatsvindt, in 2018 ook in Feanwâlden een regionale versie van de Passion uitvoeren.

Een gaat evenement worden voor en door bewoners van Feanwâlden/Feanwâlldsterwâl: foar it doarp en troch it doarp.



Omdat de organisatie niet zonder ‘troch it doarp’ kan, nodigen zij hun dorpsgenoten uit om de informatiebijeenkomst over de Passion bij te wonen op 1 mei 2017, om 20.00 uur in de bovenzaal van de Mienskip, Haadwei 17, Feanwâlden.



Feanwâlden zit boordevol talenten. Zowel organisatietalent, communicatietalent, handige handjes, financiêle talenten, sponsorwervers, maar ook niet te vergeten zangers, muzikanten en toneelspelers worden gezocht om dit evenement vorm en inhoud te geven.

Onder leiding van regisseur Ruth Hanemaaijer (ook bekend van de musical Maria) en muzikale leiding van Atsje Lettinga wil de organisatie op een laagdrempelige manier de geschiedenis rondom het lijden en sterven van Jezus vertellen. Een verhaal over vriendschap, moed, kracht en opoffering. Daarvan wilt u toch ook deel uit maken?