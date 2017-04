Paasactiviteiten museum De Sûkerei

DAMWALD - Op Paasmaandag 17 april zijn er diverse activiteiten in openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld voor jong en oud. Kinderen kunnen paasletters opzoeken, die samen een zin vormen. Als ze de oplossing goed hebben, krijgen ze paaseieren.

Ouderen kunnen een rondleiding maken door het openluchtmuseum. In de oude cichoreidrogerij wordt het verhaal vertelt van de cichoreiverwerking. Vroeger was het een surrogaat voor koffie. Tegenwoordig wordt cichorei onder meer verwerkt als inuline (glucosevervanger) in allerlei suikervrije producten. Tevens kunt u op het museumterrein de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen De Mearmin bezichtigen.

Ervaar de sfeer van toen, u bent welkom van 13.00 tot 17.00 uur bij Openluchtmuseum De Sûkerei, aan de Trekwei 8a in Damwâld. Meer informatie op www.desukerei.nl