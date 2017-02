Open avond met Timzingt

DAMWALD - De Evangelisatiecommissie organiseert zaterdag 18 februari een open avond met Timzingt. Tim is een cabaretier en liedjesschrijver. Dit avondvullend programma wordt gehouden in de Krúswei in Damwald.

Het begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur Toegang gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Een ieder is van harte welkom, de open avond is ook leuk voor uw buren, familie en collega's .